La Stagione Musica 2025 del Teatro Ponchielli si apre con un evento straordinario: domenica 19 gennaio, alle ore 20.30, salirà sul palco la prestigiosa Filarmonica della Scala, fondata nel 1982 da Claudio Abbado e protagonista da oltre quarant’anni del panorama sinfonico internazionale. Per l’occasione, l’orchestra sarà diretta dal Maestro Lorenzo Viotti, tra i direttori più affermati e richiesti a livello mondiale.

Il programma della serata propone una delle opere più imponenti e struggenti di Gustav Mahler, la Sinfonia n. 6 in la minore, conosciuta come “Tragica”. Composta durante le estati del 1903 e 1904, la Sinfonia venne eseguita per la prima volta ad Essen nel 1906. Mahler concepì quest’opera come un dramma personale, con un eroe – metafora del compositore stesso – che soccombe di fronte a un destino ineluttabile, da cui il titolo “Tragica”.

Con oltre 100 musicisti sul palco, il concerto promette di essere un’esperienza intensa ed emozionante. La Filarmonica della Scala, cresciuta artisticamente sotto la guida di direttori del calibro di Carlo Maria Giulini, Riccardo Muti e Riccardo Chailly, ha consolidato la sua fama internazionale grazie a collaborazioni con i più grandi nomi della direzione d’orchestra, tra cui Yuri Temirkanov, Daniele Gatti e Daniel Harding.

A Cremona, la bacchetta sarà affidata al giovane e carismatico Lorenzo Viotti, attuale direttore principale della Netherlands Philharmonic Orchestra e della Dutch National Opera, protagonista di un’intensa carriera internazionale che lo ha visto dirigere le più importanti orchestre del mondo.

Inaugurazione Stagione Musica

Domenica 19 gennaio 2025 – ore 20.30

Teatro Ponchielli di Cremona

Filarmonica della Scala

Direttore d’orchestra: Lorenzo Viotti

Programma:

Gustav Mahler (1860 – 1911)

Sinfonia n. 6 in la minore “Tragica” (1903-1904)

Biglietti:

Platea e palchi centrali: € 50

Palchi laterali: € 45

Galleria: € 35

Loggione: € 25

Biglietto studenti: € 15

Biglietteria: lunedì/venerdì 10-18, sabato 10-13 – Tel. 0372 022001 / 02 – mail: biglietteria@teatroponchielli.it

