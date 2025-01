Caduta l’accusa di riciclaggio, è rimasta quella di ricettazione, che ha visto due condanne relative all’indagine sulle razzie messe a segno nel 2022 al negozio Euronics di Crema. All’epoca gli agenti della Questura di Cremona avevano denunciato sette persone residenti nel cremasco, tra cui un ex dipendente, che ha già patteggiato. Oggi è arrivata la sentenza per altri due imputati che hanno affrontato il processo ordinario.

Per uno dei due, un 59enne originario di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è caduta l’accusa di riciclaggio, per cui il pm aveva chiesto una pena di due anni e otto mesi. L’imputato è stato invece condannato a 8 mesi per ricettazione. Sei mesi, invece, sono stati inflitti ad un 60enne, anch’egli di Niscemi, a fronte di una richiesta del pm di due anni. Il primo era assistito dall’avvocato Giorgio Lazar, mentre il secondo dall’avvocato Chiara Fredi.

A sporgere denuncia, nell’agosto del 2022, era stato il responsabile della sicurezza del negozio. Durante un inventario si era accorto della mancanza di numerosi dispositivi tecnologici, come computer e smartphone, rubati nei mesi precedenti direttamente dal magazzino all’interno del centro commerciale, per un valore di quasi 17.000 euro.

Le indagini della Squadra Mobile si erano avvalse in modo particolare sull’analisi del traffico telefonico e nel corso di alcune perquisizioni era stato possibile trovare e sequestrare telefoni cellulari e notebook che erano stati sottratti, oltre alle sim relative alle utenze cellulari tracciate durante l’attività investigativa.

Secondo le difese, gli imputati non erano a conoscenza del fatto che i telefoni a loro intestati, tra l’altro passati di mano in mano, fossero rubati.

