Tajani “L’Italia farà tutto il possibile per la pace in Medio oriente”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia farà tutto il possibile per la pace: vogliamo aiutare – come abbiamo sempre fatto – la popolazione civile palestinese, stiamo curando tanti bambini palestinesi in Italia e, anche grazie all’accordo con Israele e con l’Anp, sono arrivate e arriveranno tante altre tonnellate di aiuti alimentari”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa a Villa Madama, al termine dell’incontro con il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar. xi2/vbo

