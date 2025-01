Zaia “I bilanci della sanità veneta sono in ordine e in lieve attivo”

VENEZIA (ITALPRESS) – La sanità veneta, pur affrontando sfide significative, si dimostra in buona salute. A sottolinearlo, cifre alla mano, è stato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, durante il punto stampa tenutasi oggi a Palazzo Balbi. Zaia ha sottolineato il peso rilevante che questo settore ha sui bilanci regionali, con un investimento complessivo che sfiora i 10 miliardi di euro. “Dal 2010 non abbiamo mai avuto piani di rientro né commissariamenti. I nostri bilanci sono in ordine, senza deficit, e riusciamo a chiuderli con un lieve attivo. Gestiamo circa 80 milioni di prestazioni all’anno, il che dimostra una gestione virtuosa del sistema sanitario”, ha aggiunto. Zaia ha evidenziato il contesto complesso in cui si opera: “Ci troviamo in un momento storico caratterizzato dalla carenza di medici, con un deficit di 3.500 professionisti solo in Veneto. Nonostante ciò, nel 2024 i 64mila dipendenti del sistema sanitario regionale hanno prodotto risultati superiori rispetto al 2023, pur mantenendo invariato il livello di risorse a disposizione. A loro va il nostro ringraziamento”.

