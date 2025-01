Domenica 19 gennaio 2025 si svolgerà a Cremona in Piazza Stradivari, Piazza della Pace e sotto i Portici di Cortile Federico II il consueto Mercatino dell’Antiquariato e del Modernariato “Un tuffo nel passato”.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati e addetti ai lavori e non solo.

© Riproduzione riservata