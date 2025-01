Lazio, Tagliavanti “Bando Regione rafforza le imprese artigiane”

ROMA (ITALPRESS) – “L’anno nuovo inizia con una buona notizia per le imprese artigiane: un bando che tende a rafforzare il sistema non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche finanziario”. Lo ha detto Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, a margine della presentazione del Bando “Valore Artigiano”, destinato alle imprese artigiane del territorio. “Gli artigiani – aggiunge – sono una delle grandi risorse della nostra regione, non soltanto per dare servizi e produttività nelle grandi urbane: pensiamo anche ai tantissimi artigiani che sono presenti nelle piccole aree interne che in questo momento soffrono perché hanno bisogno di un aiuto non soltanto per salvare l’impresa, ma anche per salvare questi bellissimi borghi”.

