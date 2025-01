Via libera del governo al ddl Pmi

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il primo disegno di Legge annuale sulle Pmi, che introduce misure strategiche per rafforzare le micro, piccole e medie imprese italiane, incentivando l’aggregazione, l’innovazione del sistema produttivo e l’accesso al credito.

Tra gli interventi principali, spiccano i ‘Mini Contratti di Sviluppo’ per il settore Moda, le Centrali consortili per coordinare le filiere produttive e nuovi incentivi fiscali per le reti d’impresa. Per questo strumento sono destinati fino a 100 milioni di euro, con lo scopo di sostenere gli investimenti.

Vengono promossi il ricambio generazionale con assunzioni agevolate di giovani, la tutela della concorrenza con norme contro le false recensioni online e il riordino della disciplina dei Confidi per semplificare l’accesso al credito. Il provvedimento contiene anche norme contro le recensioni false online sulle attività ricettive e di ristorazione. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha parlato di “una svolta per la politica industriale del Paese, che valorizza il ruolo delle piccole e medie imprese, cuore pulsante dell’economia nazionale “.

