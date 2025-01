E’ al momento posta sotto sequestro la villetta di via concordia a Costa S.Abramo dove nel pomeriggio di mercoledì è avvenuta una forte esplosione dovuta a una fuga di gas. La casa è stata dichiarata inagibile fino alle verifiche tecniche che dovranno essere effettuate dalla famiglia residente.

Lo scoppio è avvenuto proprio nel momento in cui il proprietario stava rientrando a casa. I locali interni erano saturi di gas e la scintilla è scattata quando è stato premuto il pulsante per accendere la luce. Un forte boato ha divelto gli infissi, portoni e finestre della villa. I danni peggiori si sono verificati all’interno dell’abitazione con i mobili distrutti, ma i detriti hanno colpito anche l’auto parcheggiata all’esterno e hanno invaso la strada del quartiere. Sul posto sono arrivati subito i Vigili del Fuoco che hanno effettuato un accurato controllo all’interno della palazzina per escludere la presenza di ulteriori persone coinvolte. Cinque le persone ferite per fortuna non in modo grave, alcune sotto shock. Per tutto il pomeriggio si sono svolte le operazioni di messa in sicurezza della struttura ed è stato dato supporto alle famiglie colpite, provvedendo al recupero dei beni di prima necessità.

Nessuna delle case attigue ha subito danni e i vicini sono potuti rientrare a casa dopo il grande spavento. “Davvero una grande paura per tutte le persone che hanno udito il botto. Per fortuna nessuno stava transitando per la via al momento dello scoppio” ha raccontato Alessandro Salimbeni, Vice Comandante della Polizia Locale di Castelverde. Tutta l’Amministrazione e la comunità si stringono alla famiglia che al momento è ospitata da parenti.

