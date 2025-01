Incidente d’auto in Kenya per il figlio di Zucchero: sta bene

(Adnkronos) – Adelmo Blue Fornaciari, figlio di Zucchero, coinvolto stamane in un incidente stradale in Kenya sta bene e non è in pericolo di vita.

Alle prime luci dell’alba di oggi, giovedì 16 gennaio, un incidente stradale in Kenya (sulla strada che da Malindi porta a Watamu) ha visto coinvolto Adelmo Blue Fornaciari, figlio dell’artista Zucchero (in questi giorni in vacanza in Kenya con famiglia e amici). Blue, che tra l’altro martedì scorso aveva compiuto 27 anni, fortunatamente è illeso. Lo riferisce l’ufficio stampa di Zucchero.