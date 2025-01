Agrigento Capitale Cultura, Cocina “Nessun problema di natura idrica”

AGRIGENTO (ITALPRESS) – “Così come è stato fatto in tempi rapidissimi per la viabilità si provvederà anche per il problema dell’acqua nel centro storico”. Così il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, al termine della riunione che si è tenuta nel pomeriggio in prefettura ad Agrigento, per fare il punto sull’organizzazione delle iniziative per la Capitale italiana della Cultura 2025

“Sono utenze spesso provviste di serbatoi in strade difficilmente accessibili alle grosse autobotti, quindi si provvederà con un piano apposito, oltre che dare più acqua magari da un serbatoio del centro storico – aggiunge -. E poi c’è il problema sollevato dal sindaco di ulteriori interventi sulla viabilità e anche di bonifica di aree soggette a discarica abusiva. Abbiamo chiesto un elenco, un piano di interventi più preciso e sicuramente faremo come Regione la nostra parte in un’ottica di collaborazione”. “Da quello che abbiamo capito, ma l’abbiamo già verificato anche quest’estate – sottolinea Cocina -, le grandi strutture alberghiere non hanno rischi perché hanno serbatoi idonei ed in ogni caso sono accessibili da queste grosse autobotti. Ricordiamo che quest’estate, grazie al Corpo della Forestale e alla Protezione civile ma anche i vigili del fuoco non sono rimaste strutture alberghiere a secco”. vbo/gtr

