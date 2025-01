Agrigento Capitale Cultura, Prefetto “A lavoro tavolo permanente”

AGRIGENTO (ITALPRESS) – “Si è posta in evidenza la problematica relativa ai parcheggi, ai trasporti, alla viabilità e tutte quelle problematiche che vanno a incidere sull’evento come l’emergenza idrica, decoro urbano e rifiuti. Questi sono stati gli argomenti principali trattati dal gruppo lavoro che il presidente della Regione Renato Schifani ha voluto appositamente costituire, formato da tanti tecnici, quindi i dirigenti dei Dipartimenti, ma anche gli assessori che hanno partecipato personalmente e che vogliono contribuire alla risoluzione di queste problematiche”. Lo ha detto il Prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, intervenuto al tavolo. “Questo è un tavolo regionale e quindi avrà un ampio respiro, tutto questo nella finalità di poter risolvere quelle quelle problematiche che insistono non solo nella città di Agrigento ma in tutta la provincia perché l’evento 2025 come sappiamo bene comprenderà vari Comuni in tutta la provincia di Agrigento quindi questa è l’interlocuzione che avviene tra il centro e la componente regionale estensibile a tutti gli altri sindaci del territorio quindi è un tavolo, un gruppo tecnico operativo. Si lavora anche sulla scia di quello che avevo detto io nel tavolo prefettizio come un gruppo di lavoro permanente”.

