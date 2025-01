ROMA (ITALPRESS) – Lunedì 13 gennaio ci ha lasciato Oliviero Toscani, uno dei fotografi più importanti del mondo. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, lo hanno voluto ricordare così: “Oliviero ci diceva una cosa in modo duro, ci urlava in faccia. Con il tempo abbiamo capito che quel modo era come un abbraccio, una spinta per dirci che il futuro era in mano a noi”.

fsc/gtr