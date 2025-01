Maltempo nel Ragusano, decine di interventi dei Vigili del fuoco

RAGUSA (ITALPRESS) – Dalle prime ore di stamani, squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Ragusa sono impegnate per interventi riconducibili alle avverse condizioni meteo che stanno imperversando sulla provincia e buona parte del versante orientale della Sicilia. Già da ieri sera la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco ha disposto, per oggi, il raddoppio delle squadre operative dei Comandi e Distaccamenti nelle province interessate dalle avverse condizioni meteo, al fine di far fronte alle prevedibili numerose chiamate di soccorso. Giunte alla sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa una quarantina di richieste di soccorso riguardanti soprattutto interventi per lamiere, coperture, alberi e pannelli pubblicitari, divelti. vbo/gtr

© Riproduzione riservata