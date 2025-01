Il Presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani, ha firmato una delibera per l’istituzione di un Tavolo provinciale dedicato alla diffusione della Peste Suina Africana (PSA) e al contenimento del cinghiale (Sus scrofa).

L’iniziativa nasce dall’esigenza di coordinare le azioni di contrasto alla PSA, che rappresenta una minaccia per la filiera suinicola lombarda, e di rafforzare il controllo della specie cinghiale sul territorio provinciale. Il Tavolo provinciale sarà presieduto dallo stesso Presidente Mariani e vedrà la partecipazione di rappresentanti di istituzioni e associazioni direttamente coinvolte. Nello specifico, la composizione sarà la seguente: Roberto Mariani, Presidente della Provincia di Cremona; Mattia Guastaldi, Dirigente del Settore Ambiente e Territorio; Chiara Fusari, Comandante della Polizia provinciale; Paolo Trentarossi, Coordinatore dei piani di controllo del cinghiale; Vincenzo Traldi, ATS Valpadana – Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti; Lucio Andreoli, Regione Lombardia – Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca; rappresentanti delle associazioni agricole: Renzo Ardigò, Cesare Soldi, Matteo Bernardi, Davide Berta e Gianni Azzini per Libera Associazione Agricoltori Cremonesi; Paolo Alloni e Andrea Ragazzini per Coldiretti Cremona. La gestione operativa del Tavolo è stata affidata al Dirigente del Settore Ambiente e Territorio, che curerà l’organizzazione delle sedute e le attività di segreteria con il personale dedicato.

Dal 2022, la Peste Suina Africana è stata confermata in carcasse di cinghiali in Piemonte e Liguria, spingendo Regione Lombardia ad adottare strategie di prevenzione e intervento per tutelare il comparto suinicolo regionale. Tra queste, il Piano regionale di interventi urgenti (PRIU) e il Piano di gestione, controllo ed eradicazione della PSA. La Provincia di Cremona, in collaborazione con Regione Lombardia, ATS Valpadana e le associazioni agricole, è impegnata in prima linea nelle azioni di controllo della fauna selvatica, in particolare del cinghiale. Con l’aggravarsi della diffusione della PSA, che ha già interessato alcuni Comuni provinciali con restrizioni sanitarie, l’istituzione del Tavolo provinciale mira a favorire il confronto tra gli enti coinvolti, coordinare le azioni di prevenzione e contenimento della PSA, e aggiornare costantemente sulle misure adottate e sui risultati ottenuti. “Con questo Tavolo, la Provincia intende rafforzare il coordinamento territoriale e supportare le attività di prevenzione, controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana, garantendo al contempo un sostegno concreto al mondo agricolo, fondamentale per il nostro territorio“, ha dichiarato il Presidente Roberto Mariani.

