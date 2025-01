Quarant’anni da quello che non fu soltanto un imponente evento atmosferico, quarant’anni anni che oggi vengono ricordati da chi ha vissuto quelle giornate, con un velo di nostalgia.

Quarant’anni dalla grande nevicata del 1985. Un evento raro, se non altro per la sua portata straordinaria che coinvolse gran parte dell’Italia centro settentrionale, Cremona compresa. In tanti ricordano, e ancora conservano fotografie e ricordi di quei giorni: auto ricoperte, alberi e tetti appesantiti, persone nei giardini e fuori dalle rispettive case a spalare la neve – c’era anche chi girava per le strade con lo slittino. Il 13 gennaio 1985 in una sola nevicata, che durò oltre 72 ore, caddero tra i 70 e i 100 cm di neve. Numerosi furono i disagi soprattutto per quanto riguarda i trasporti, da allora però in nessun inverno è più caduta una tale quantità di neve. Un evento storico impresso nella mente di chiunque l’abbia vissuto.

Giovanni Rossi

