Stellantis Pro One, la leadership passa dalla piattaforma multienergia

ROMA (ITALPRESS) – Stellantis Pro One è leader del mercato europeo dei veicoli commerciali con una quota pari al 32% forte di un’ampia gamma comprendente sei marchi: Citroen, Fiat Professional, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall . Per mostrare appieno le potenzialità della sua piattaforma multi-energia, Stellantis Pro One è presente al Salone dell’Automobile di Bruxelles con quattro modelli, due dotati di propulsori a combustione interna, il Citroen Berlingo 1.5 BlueHDI e il Fiat Professional Ducato 2.2 Multijet 4.0 140 cavalli, e due elettrici, il Peugeot e-Partner e l’Opel Vivaro Electric. Si conferma la versatilità e la capacità della gamma di adattarsi alle esigenze dei clienti in un periodo di transizione verso motorizzazioni più ecologiche. Una versatilità confermata dall’ampia offerta di Stellantis CustomFit, il programma di conversione e personalizzazione che garantisce elevati livelli di integrazione tra i modelli base e le modifiche richieste dai clienti. Il commento di Xavier Peugeot, Senior Vice President, Commercial Vehicles Business Unit.di Stellantis.

abr/gsl

© Riproduzione riservata