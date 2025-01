Agrigento Capitale Cultura, alunni in festa in attesa di Mattarella

AGRIGENTO (ITALPRESS) – Cresce l’attesa e fervono gli ultimi preparativi per accogliere il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che alle 11 inaugurerà, al Teatro Pirandello, l’anno di Agrigento capitale italiana della Cultura. Il Capo dello Stato atterrerà in elicottero sul prato dello stadio Esseneto. Ad accoglierlo le massime autorità regionali ma anche centinaia di alunni e studenti delle scuole, che per l’occasione sventoleranno bandierine tricolore da loro preparate. “Una giornata di accoglienza, un momento di festa al di là delle polemiche che ci sono state. Però ci siamo. Abbiamo preparato le bandierine per accogliere il presidente della Repubblica. Siamo contenti di esserci”, sottolinea Antonio La Lomia, dirigente scolastico dell’Istituto Quasimodo di Agrigento. xq5/vbo

