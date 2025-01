Una vittoria meritata, arrivata però all’ultimo respiro. La Cremonese domina il Cosenza, ma riesce a risolvere la contesa al minuto 85 grazie al colpo di testa di Vazquez. Nel finale ci pensa Johnsen a chiuderla. Nella prima frazione le reti invece di Pickel e Ricciardi.

La Cremo parte forte. Al 3′ sponda di testa di Antov per Bonazzoli che prova la girata col mancino, Micai blocca. All’11′ punizione tagliata di Rizzo Pinna, Fulignati respinge. Al 17′ Bianchetti rimedia un cartellino giallo che non gli consentirà di scendere in campo domenica prossima contro il Modena. Sul calcio di punizione, da ottima posizione, di Rizzo Pinna, la barriera respinge in angolo. Al 23’ la Cremo la sblocca: cross perfetto di Vandeputte, sul secondo palo Pickel mette dentro con un preciso colpo di testa e sblocca l’incontro. Due minuti dopo Rizzo Pinna calcia colpendo il palo, il rimpallo favorisce Ricciardi che si fa trovare pronto sul secondo palo e con un tiro d’interno piede batte Fulignati. L’arbitro prima annulla la rete per fuorigioco, poi, dopo check del Var, il gol viene convalidato. Al 29’ cartellino giallo anche per Collocolo, che salterà la prossima gara. Al 38′ Vazquez calcia di prima intenzione verso la porta di Micai, ma Artistico respinge di testa quasi sulla linea di porta. Poco dopo palla perfetta di Collocolo, Vandeputte sbuca sul secondo palo, ma Sgarbi salva tutto con un intervento in scivolata miracoloso.

Al 53′ angolo di Vandeputte, colpo di testa di Pickel, miracolo di Micai, sulla respinta Bonazzoli calcia a botta sicura, ma la difesa dei lupi respinge sulla riga. Al 59′ Cremo ancora pericolosa su corner, questa volta è Vazquez a mettere fuori con una conclusione al volo. Pochi attimi dopo Castagnetti recupera palla e serve Bianchetti, scarico per Vandeputte che calcia col mancino nell’area avversaria, ma la sua mira è alta. Al 62’ i lupi restano in dieci per il doppio giallo a Ricciardi. Al 69′ punizione di Vandeputte, Micai respinge in corner. Al 70′ Artistico in contropiede supera Antov e Ceccherini, ma la sua conclusione è debole e viene respinta da Fulignati. Poco dopo i primi due cambi della Cremo: dentro Johnsen e Nasti, fuori Pickel e Bonazzoli. Al 74′ cross di Johnsen dalla sinistra, Nasti di testa mette alto. Al 78′ cross di Vandeputte, respinta di Micai, Antov colpisce di testa a porta spalancata, ma Venturi salva sulla linea. Sullo stesso corner Nasti calcia da posizione ravvicinata, Micai si supera. Al minuto 85 ecco la scintilla: Vandeputte salta secco Martino e mette dentro, Vazquez di testa riporta in vantaggio i grigiorossi. Al 93’ contropiede della Cremo, Castagnetti serve Johnsen che prende la mira e la mette a giro all’angolino per il 3-1.

Grazie a questa vittoria la Cremonese sale a quota 36 punti, in quarta posizione, momentaneamente a -3 dallo Spezia. Prossimo impegno per i ragazzi di Stroppa domenica 26 gennaio allo Zini contro il Modena.

Simone Guarnaccia

