Al termine della sfida tra Cremonese e Cosenza, il centrocampista grigiorosso Charles Pickel ha commentato la sfida vinta contro i lupi. Ecco le sue dichiarazioni.

A differenza di Sampdoria e Brescia, la Cremo è riuscita a vincere dopo aver creato tante occasioni. Quanta soddisfazione c’è?

“È sempre bello vincere allo Zini, oggi i tre punti sono arrivati sul finale, ma siamo molto contenti e dobbiamo continuare così perché stiamo facendo bene. Testa alla prossima partita”.

Sei alla seconda gara da titolare. Quanto conta questa fiducia per le tue prestazioni?

“Giocare aiuta sempre, oggi sono felice sia di aver segnato che di aver contribuito alla vittoria della squadra”.

Per caratteristiche sei un centrocampista di rottura, ma hai fatto un gol da mezzala offensiva…

“Sono molto contento di essere tornato a segnare, ma so che devo farne ancora di più ed essere più offensivo. Non è una una mia caratteristica, però voglio migliorare sotto questo aspetto”.

La Cremo sta registrando una striscia di risultati utili positivi. Quando credi che sia stato fatto lo step in avanti in termini di mentalità?

“Questa è la strada giusta, tutti sanno ciò che vuole fare la Cremo. Dobbiamo fare partite del genere, continuare così e pensare al prossimo impegno”.

La prossima settimana allo Zini arriva il Modena. Che partita ti aspetti?

“Sono un bell’avversario, in Serie B non ci sono partite facili. Lavoreremo in settimana per farci trovare pronti domenica”.

Dopo quella famosa espulsione ad inizio campionato contro la Carrarese è scattato qualcosa dentro di te?

“So di dover lavorare sotto l’aspetto caratteriale, ma credo di essere sulla strada giusta. Sono cambiato un po’ e cercherò di fare sempre meglio”.

Cosa hai pensato quando la Cremo nel secondo tempo non riusciva a segnare, anche per la bravura degli avversari?

“Siamo stati sempre positivi, sapevo che il gol sarebbe arrivato perché siamo stati intraprendenti e abbiamo fatto la partita. Loro hanno difeso molto bene e fatto la partita, ma siamo contenti che alla fine Vazquez e Johnsen abbiano segnato”.

Come stai vivendo questa stagione, ora che hai una dimensione importante anche a livello internazionale con il Congo?

“Da calciatore è un sogno poter vivere il calcio internazionale e farlo con il Congo è davvero bellissimo, sto scoprendo un lato nuovo. Ma non cambia niente, anche lì si gioca a calcio e cerco di fare il meglio che posso. Ciò che per me conta più di ogni cosa è poter giocare a calcio, e dare il sorriso al popolo del Congo è una grandissima soddisfazione”.

© Riproduzione riservata