Israele-Hamas, tregua da domani: “25 ostaggi su 33 ancora vivi”

(Adnkronos) –

L’attesa tregua tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza entrerà in vigore alle 8:30 di domani mattina, domenica 19 gennaio. Ad annunciarlo sono state le autorità del Qatar, in qualità di mediatore, dopo che nella notte il governo israeliano ha approvato l’accordo sul cessate il fuoco e sul rilascio degli ostaggi.

“Come coordinato dalle parti e dai mediatori, il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza inizierà alle 8:30 di domenica 19 gennaio, ora locale di Gaza”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar Majed al-Ansari su X. “Consigliamo agli abitanti di esercitare la massima cautela e di attendere indicazioni da fonti ufficiali”.

Israele dovrebbe ricevere nel pomeriggio i nomi dei primi tre ostaggi che verranno rilasciati. Lo ha riferito l’emittente pubblica Kan, sottolineando che Hamas darà i nomi al Qatar, che informerà a sua volta il capo del Mossad, David Barnea, il quale contatterà infine le famiglie. Secondo l’emittente, i primi tre ostaggi dovrebbe essere tutte donne civili.

Oggi intanto in Israele, anche nelle zone di Gerusalemme e Tel Aviv, sono tornate a suonare le sirene dell’allarme antiaereo mentre le forze israeliane (Idf) hanno confermato che sono stati intercettati due missili, lanciati dallo Yemen.

Dopo il primo ‘ok’ ieri del gabinetto di sicurezza, il via libera del governo israeliano è arrivato dopo una riunione fiume durata oltre 5 e nonostante il voto contrario del ministro per la Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir e il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich.

L’intesa, secondo i media ebraici, ha avuto il via libera da 24 ministri. Ci sono stati 8 voti contrari. Hanno votato contro il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e gli esponenti dei loro due partiti, Otzma Yehudit e Sionismo religioso, il ministro David Amsalem, che non ha diritto di voto nel gabinetto di sicurezza e il ministro esponente del Likud Amichai Chikli. Gli oppositori dell’accordo possono presentare un ricorso all’Alta Corte di Giustizia, anche se è improbabile che la corte intervenga.

Funzionari israeliani hanno affermato di ritenere siano vivi 25 dei 33 ostaggi che dovrebbero essere rilasciati da Hamas nella prima fase di attuazione dell’accordo approvato nelle scorse ore dal governo Netanyahu per la tregua nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi in cambio della scarcerazione di detenuti palestinesi. E’ quanto si legge sul sito di notizie israeliano Ynet.

Il ministero della Giustizia israeliano ha annunciato che 737 detenuti palestinesi saranno liberati nel quadro della prima fase dell’accordo. In una dichiarazione postata sul sito, il ministero afferma che “il governo approva” il “rilascio di 737 prigionieri e detenuti” attualmente sotto la custodia del servizio carcerario, in cambio dei primi ostaggi israeliani nelle mani di Hamas.

La lista include numerosi terroristi che stanno scontando condanne all’ergastolo per omicidio: tra loro esponenti di Hamas, della Jihad islamica palestinese e del movimento Fatah. A darne notizia è il Times of Israel. Il quotidiano cita poi un comunicato del Ministero della Giustizia in cui si annuncia che il primo gruppo di prigionieri coinvolti nell’accordo non sarà rilasciato prima delle 16 di domani.

Tra i nomi anche quello di Zakaria Zubeidi, già leader delle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa in Cisgiordania. Zubeidi fu coinvolto in un’evasione da una struttura detentiva di massima sicurezza nel nord di Israele nel 2021 per poi essere nuovamente arrestato assieme ai suoi compagni di fuga.

L’anno scorso l’IDF ha ucciso suo figlio Mohammed insieme a diversi altri uomini armati in un attacco con un drone. Zubeidi figlio veniva descritto dai militari israeliani come “terrorista di spicco dell’area di Jenin”. A riferirne è il ‘Times of Israel’.

Nuovo appello al governo israeliano del Forum dei familiari degli ostaggi e dei dispersi. Chiedono all’esecutivo di Benjamin Netanyahu di iniziare a lavorare per negoziare l’attuazione delle prossime fasi dell’accordo con Hamas prima di quanto previsto dall’intesa annunciata e ricordano che oggi ricorre “il secondo compleanno di Kfir Bibas”, il più piccolo degli ostaggi, che ha “trascorso entrambi i suoi primi compleanni prigioniero di Hamas”.

“Noi, parenti dei 98 ostaggi, accogliamo con favore l’accordo volto a riportare a casa tutti gli ostaggi. Questo rappresenta uno sviluppo significativo e cruciale che ci avvicina al momento in cui vedremo tutti gli ostaggi tornare a casa, quelli in vita per tornare a vivere con le loro famiglie e i defunti per una giusta sepoltura – si legge in un comunicato rilanciato dal Times of Israel – Chiediamo con urgenza accordi rapidi per garantire che tutte le fasi dell’accordo siano attuate e sottolineiamo che i negoziati per le prossime fasi dovrebbero iniziare prima del sedicesimo giorno”.

Sarebbero almeno 123 i morti, compresi 33 minori e altrettante donne, e più di 270 i feriti nella Striscia di Gaza da quando è stato annunciato l’accordo. E’ la denuncia che arriva dall’enclave palestinese, come riporta la tv satellitare al-Jazeera. Stando alle informazioni fornite dai soccorritori, 92 persone sono state uccise a Gaza City, 19 a Khan Yunis, dieci nella zona centrale di Gaza e due a Rafah, nel sud della Striscia.

Il portavoce dell’ala militare del Movimento per il Jihad Islamico in Palestina (Pij), Abu Hamza, ha invitato le famiglie degli ostaggi israeliani a chiedere all’Idf di fermare gli attacchi, intensificatisi nelle ultime ore prima dell’entrata in vigore dell’accordo. La Pij, che detiene ostaggi al pari di Hamas, ha avvertito infatti che questo “sarebbe un motivo per uccidere i loro figli”.

“Questo accordo, invariato rispetto a quello proposto nel maggio del 2024, dimostra la tenacia dei gruppi della resistenza”. Lo ha detto il leader di Hezbollah, Naim Qassem, in un discorso dopo l’annuncio dell’accordo per la tregua nella Striscia di Gaza. Nelle dichiarazioni rilanciate dalla tv satellitare al-Jazeera, il numero uno del Partito di Dio afferma che “i gruppi della resistenza hanno avuto quello che volevano, mentre Israele non è stato in grado di prendersi quello che cercava”.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ottenuto garanzie sia dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, quanto dal futuro inquilino della Casa Bianca Donald Trump, che potrà riprendere la guerra nella Striscia di Gaza se non dovesse reggere la seconda fase dell’accordo con Hamas. Durante la riunione del gabinetto di sicurezza, Netanyahu ha letto ai ministri la trascrizione di alcuni dei suoi colloqui con Biden e con Trump. Ai due leader americani, il presidente israeliano ha chiarito di disporre di tutti i mezzi per garantire la sicurezza dello stato di Israele.