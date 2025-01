Si è reso necessario l’intervento della Polizia ieri sera in un locale in via dei Cipressi per sedare una lite tra due persone che avevano bevuto troppo. I due sono venuti alle mani e ad avere la peggio è stato un 66enne trasportato in ospedale in codice giallo. L’aggressore non è ancora stato rintracciato.

© Riproduzione riservata