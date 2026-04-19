Credito Padano, assemblea dei soci: "Momento importante di confronto"

Questa mattina, al Teatro Ponchielli di Cremona, si è svolta l’assemblea ordinaria del Credito Padano. Oltre 300 i soci presenti in sala e in delega per il momento clou dedicato al lavoro svolto dalla banca nell’ultimo anno.

L’assemblea è stata aperta dal presidente Arnaldo Ghisotti, che ha dichiarato: “È un momento importante di confronto con i soci, per capire gli umori e le sensazioni nei confronti della banca”.

Il presidente ha sottolineato come la situazione internazionale non sia semplice, ma ha ricordato che il Credito Padano è pur sempre una banca di comunità, e quindi risente meno delle tensioni che si generano a livello globale. Le preoccupazioni maggiori riguardano naturalmente il tessuto economico in generale.

Ghisotti ha spiegato che queste tensioni, in prima battuta, non colpiscono direttamente la banca, ma arrivano “nell’onda lunga” alle imprese, alle aziende e alle famiglie del territorio.

“Abbiamo delle giuste preoccupazioni per il futuro” ha proseguito il presidente, “perché ci aspettiamo comunque ancora buoni risultati, ma sappiamo che l’economia rallenta e questo, a lungo andare, avrà delle ripercussioni anche sulle comunità”.

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