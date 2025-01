L’Amministrazione Comunale di Trigolo, con la collaborazione del Gruppo Volontari e del Gruppo Cantori guidati da Giovanna Stanga, organizza la 43a Edizione dei “Canti della Merla”. L’appuntamento è per domenica 26 gennaio alle ore 18,00 in Piazza Europa, con ingresso libero e gratuito, per riproporre una tradizione di lunga data le cui origini si perdono nella notte dei tempi, rispolverando i vecchi tabarri e gli antichi scialli.

E’ dal 1981 che, dopo due anni di forzata assenza a causa della pandemia, ogni anno – anche se ormai soltanto come momento folkloristico d’aggregazione ma che coinvolge l’intera comunità – a Trigolo viene fatto rivivere uno dei riti salienti dell’antico calendario contadino nel quale, mediante il canto e l’accensione di fuochi, il mondo rurale cercava di propiziarsi il buon andamento del nuovo anno agricolo e, specialmente, della stagione d’allevamento dei bachi da seta dalla quale i contadini traevano la più cospicua integrazione del magro bilancio familiare. I riti propiziatori sono ancora oggi scanditi dagli stessi momenti che un tempo caratterizzavano questa antica usanza contadina: stornelli, falò, distribuzione di “cibi tradizionali della civiltà contadina”, accompagnati dalla mescita di “vin-brûlé” contro il freddo.

