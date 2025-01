Mattarella visita una scuola di Palermo “C’è molto di buono in Italia”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’impegno che svolgo adesso non è un lavoro, è un impegno per la nostra comunità nazionale, è faticoso però è interessante perchè consente di stare a contatto con la nostra società, con tutti gli italiani, di ogni condizione, di ogni origine. Un impegno di grande interesse che mi fa vedere le tante cose a cui si dedicano gli italiani, di solidarietà, positive, importanti, c’è molto di buono nel nostro Paese e questo mi conforta sempre”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo alla domanda di uno studente della scuola “De Amicis-Da Vinci” di Palermo. “La fatica viene cancellata nel vedere le buone cose che vi sono in Italia”, ha aggiunto.

