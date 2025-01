Nel mondo 3,5 miliardi di poveri

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2024 la ricchezza dei miliardari è cresciuta, in termini reali, di 2.000 miliardi di dollari, a un ritmo tre volte superiore rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dal nuovo rapporto pubblicato da Oxfam, organizzazione impegnata nella lotta alle disuguaglianze, in occasione dell’apertura dei lavori del World Economic Forum di Davos.Allo stesso tempo il numero assoluto di individui che vivono sotto la soglia di povertà è lo stesso del 1990, poco più di 3,5 miliardi di persone e, alle tendenze attuali, ci vorrebbe più di un secolo per portare l’intera popolazione mondiale sopra questa soglia. Anche il rallentamento del tasso di riduzione della povertà estrema tende a consolidarsi, allontanando l’obiettivo di eliminare la povertà globale entro il 2030. La ricchezza globale non solo è fortemente concentrata al vertice, ma in gran parte deriva anche da rendite di posizione. Basti pensare che oltre il 36% delle fortune dei miliardari deriva da eredità. In Italia nel 2024 la ricchezza dei miliardari è aumentata di 61 miliardi di euro raggiungendo un valore complessivo di 272 miliardi di euro detenuto da 71 individui.Nel 2023 il fenomeno della povertà assoluta mostrava in Italia un quadro stabile rispetto all’anno precedente, ma di grande preoccupazione. Poco più di 2,2 milioni di famiglie per un totale di 5,7 milioni di individui versavano nel 2023 in condizioni di povertà assoluta, non disponendo di risorse mensili sufficienti ad acquistare un paniere di beni e servizi essenziali per vivere in condizioni dignitose. L’incidenza della povertà a livello familiare è lievemente aumentata in un anno passando dall’8,3% all’8,4%, mentre quella individuale è rimasta invariata al 9,7%.

gsl