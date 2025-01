Energia, Tajani “La lotta per il calo dei prezzi è fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – “La lotta per abbassare il prezzo dell’energia per noi è fondamentale e credo che il lavoro del ministro Pichetto vada nella giusta direzione anche quando punta sul nucleare. Certo, ci vuole tempo, ma il mix energetico rappresenta per noi una grande opportunità”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della riunione ministeriale sul Corridoio Meridionale dell’Idrogeno a Villa Madama.

xi2/mgg/mrv

© Riproduzione riservata