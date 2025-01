Urso “Presidenza Trump è un’opportunità per l’Europa”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Io penso che la presidenza Trump sia una grande opportunità per l’Europa, perché ci costringe a rispondere con altrettanta assertività e con tempi estremamente veloci, per colmare il gap che si è realizzato con altri continenti”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso durante un punto stampa al Parlamento europeo di Strasburgo. Urso ha affermato che “alla luce di quello che il Presidente Trump ha annunciato ieri, si alza l’asticella della competitività in Europa e si impone un’analoga velocità di decisione nel rivedere il percorso del Green Deal”. Sulle dichiarazioni di Donald Trump, Urso sostiene che si tratta di “una sfida competitiva” e che “i dazi non significano nulla”. Il Ministro ha anche commentato che “vedremo quello che realizzerà effettivamente nei prossimi mesi il completamento di una politica economica e produttiva che si dovrà basare necessariamente prima su una politica energetica”.

