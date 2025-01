Auto, a dicembre torna a crescere il mercato europeo

ROMA (ITALPRESS) – Torna a crescere il mercato europeo delle auto. A dicembre, secondo i dati di Unrae, l’Unione nazionale rappresentanti veicoli esteri, nel continente si è registrata una crescita delle immatricolazioni del 4,1%, in totale poco meno di 1 milione e centomila auto. L’ultimo mese del 2024 ha portato la crescita del mercato europeo a un +0,9% finale, con quasi 13 milioni di unità immatricolate, 116.000 in più rispetto al 2023. Si tratta comunque di un volume ancora largamente inferiore ai livelli pre-pandemia. L’analisi dei 5 principali mercati europei evidenzia la Spagna al comando davanti a Francia e Regno Unito. L’Italia, sia a dicembre che nel totale annuo, si conferma al quarto posto per volumi di mercato totali, ma rimane fanalino di coda in tema di vetture ricaricabili. Le auto elettriche e ibride plug-in nell’ultimo mese dell’anno infatti rappresentano solo l’8,9% delle immatricolazioni complessive.

