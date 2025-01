ROMA (ITALPRESS) – “I punti di contatto sono tanti tra il mondo dell’energia e Confagricoltura, per questo da oltre un anno c’è questo accordo di collaborazione per esplorare tutte le possibilità per creare valore assieme”. Lo dice l’amministratore delegato di Edison, Nicola Monti, a margine di un convegno nella sede di Confagricoltura, a Roma.

