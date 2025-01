I turisti stranieri pazzi per il gelato artigianale

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2024 88 milioni di visitatori stranieri hanno consumato gelato nelle prime dieci città d’arte italiane, per una spesa complessiva in gelato artigianale che ammonta a 1 miliardo di euro. Sono queste le stime diffuse da Assoturismo Confesercenti nel corso del convegno “Oltre il gusto, il gelato come ambasciatore del turismo italiano”, andato in scena a SIGEP World, alla Fiera di Rimini e organizzato da Italian Exhibition Group. A crescere anche l’interesse per tour ed esperienze legate alla produzione e alla degustazione del gelato artigianale: 1,5 milioni di turisti hanno partecipato a visite guidate nelle gelaterie e le piattaforme hanno offerto 250 esperienze a tema. Interesse anche per la sperimentazione di nuovi gusti con tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, anche se rimane il principio cardine del rispetto per la tradizione. Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti, evidenzia che “il gelato artigianale è percepito dai visitatori stranieri come una tipicità e un’eccellenza della gastronomia italiana, sinonimo di qualità, creatività e autenticità. Autentico motore per la scoperta delle tipicità di ogni parte d’Italia, il gelato trova sempre più spazio negli itinerari e nei tour”.

