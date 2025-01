Sabato 25 gennaio i volontari di Airc saranno presenti in oltre 350 piazze lombarde con la distribuzione di 39.000 reticelle di “Arance della Salute”, 12.400 vasetti di miele di fiori d’arancia e 12.700 vasetti di marmellata di arance.

Quella del 2025 è un’edizione speciale, sarà infatti la prima manifestazione di piazza del sessantesimo anniversario di Fondazione Airc, che anche grazie a iniziative così popolari e diffuse sul territorio è diventata oggi il principale polo privato di finanziamento della ricerca oncologica indipendente in Italia.

L’iniziativa sarà arricchita da un doppio appuntamento nelle scuole. Venerdì 24 e sabato 25 gennaio bambini, ragazzi, insegnanti e genitori di oltre mille scuole diventano volontari Airc per un giorno distribuendo arance, miele e marmellata nell’ambito di “Cancro io ti boccio”, un progetto di Fondazione Airc in cui coesistono impegno civico e contenuti educativi focalizzati sulla prevenzione e sulla diffusione della cultura scientifica.

Sarà anche l’occasione per ribadire l’importanza della prevenzione: fino al 40% dei nuovi casi di tumore è infatti potenzialmente prevenibile attraverso comportamenti salutari, come non fumare, fare attività fisica, scegliere un’alimentazione varia ed equilibrata in linea con la dieta mediterranea e aderire alle vaccinazioni e agli screening di diagnosi precoce raccomandati.

Ci auguriamo che i nostri sostenitori si rechino numerosi in piazza per sostenere la ricerca e vi invitiamo a promuovere l’iniziativa presso i vostri contatti segnalando che a questo link Le arance della salute – Airc si trova l’elenco di tutte le piazze attive. In allegato vi invio anche il comunicato stampa e un’immagine della campagna.

I prodotti:

Reticelle di arance rosse (donazione minima 13 euro), vasetti di marmellata di arance rosse di Sicilia IGP (donazione minima 8 euro) e vasetti di miele di fiori d’arancio (donazione minima 10 euro).

Appuntamenti di Cremona con le Arance della salute 2025

Giovedì 23 gennaio

Ospedale di Cremona : 08.30 – 16.30

: 08.30 – 16.30 Mercato di Isola Dovarese: 08.30 – 12.30

Venerdì 24 e sabato 25 gennaio a scuola per l’iniziativa “Cancro io ti boccio”

Beata Vergine (venerdì 24 gennaio)

(venerdì 24 gennaio) Ghisleri (venerdì 24 gennaio)

(venerdì 24 gennaio) Anguissola (venerdì 24 gennaio)

(venerdì 24 gennaio) Torriani (venerdì 24 gennaio)

(venerdì 24 gennaio) Aselli (sabato 25 gennaio)

Sabato 25 gennaio, in piazza:

Teatro Ponchielli : 09.00 – 13.00

: 09.00 – 13.00 Galleria XXV Aprile : 09.00 – 13.00

: 09.00 – 13.00 Corso Campi : 09.00 – 13.00

: 09.00 – 13.00 Ipercoop Cremona Po : 08.30 – 13.00

: 08.30 – 13.00 Iper Cremona 2 a Gadesco : orario continuato 09.00 – 18.00

: orario continuato 09.00 – 18.00 Mercato di Persichello: 08.30 – 12.30

Domenica 26 gennaio

Piazza del Duomo : 08.30 – 13.00

: 08.30 – 13.00 Sagrato chiesa di San Luca : 08.30 – 13.00

: 08.30 – 13.00 Iper Cremona 2: 09.00 – 13.00

