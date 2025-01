Pmi, investire in sostenibilità conviene

MILANO (ITALPRESS) – “L’Italia è la prima nazione europea per risultati sulla circular economy e la prima in termini di indicatori di efficienza nell’uso delle risorse. Noi riteniamo di poter affermare, dati alla mano, che la sostenibilità conviene sia per redditività sia per produttività”. A dirlo Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.

fsc/gsl