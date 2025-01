Salone Mobile, Bocchi “In ultimi 2 anni record visitatori americani”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Noi abbiamo iniziato due anni fa, perchè il Salone usciva dal Covid, c’erano state cancellazioni: ci siamo posti il problema che con l’Europa, gli Stati Uniti erano, sono e continuano a crescere come primo mercato al mondo”. A dirlo Carlo Angelo Bocchi, Direttore Agenzia Ice Miami, in occasione del road show a New York del Salone del Mobile.Milano, manifestazione in programma dall’8 al 13 aprile.

