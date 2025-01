In occasione della giornata della Memoria, la Biblioteca Statale e il Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Cremona, con il patrocinio del comune di Cremona, organizzano l’ appuntamento al “Concerto per la memoria” con gli allievi AFAM di pianoforte, chitarra, clarinetto e sassofono, preparati da Giuseppe Caffi, Roberto Arosio, Anton Dressler, Edoardo Zosi, Francesco Fiore, Silvia Chiesa, Maurizio Baglini, Federico Porcelli, Salvatore Miceli e Francesco Molmenti. Un viaggio musicale tra grandi classici Otto – Novecenteschi e incursioni nella tradizione musicale ebraica. L’appuntamento è per l unedì 27 gennaio, ore 16.30 alla Sala Conferenze “Virginia Carini Dainotti” presso la Biblioteca Statale di Cremona con “Per non dimenticare. Concerto per la memoria”.

Gli interventi esploreranno le diverse potenzialità e sonorità di ensemble di volta in volta diversi, dalle chitarre al quartetto di sassofoni, dal pianoforte nell’inusuale veste a sei mani all’ensemble di archi, clarinetto e pianoforte. Una riflessione musicale mai così attuale, e necessaria, come in questo delicato momento storico.

