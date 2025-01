STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Noi siamo sempre a favore della soluzione che prevede due Stati per due popoli, ma riteniamo che Hamas non possa essere protagonista in questa negoziazione di pace”. Così l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Alberico Gambino, a margine dei lavori della plenaria del Parlamento europeo.

