Schifani “Faraoni scelta condivisa, esperta della sanità pubblica”

PALERMO (ITALPRESS) – “Daniela Faraoni farà molto bene, è stata una scelta presa in poche ore: non potevo che nominare una figura già sul pezzo, esperta della sanità pubblica, che continuasse il percorso di Giovanna Volo”. Lo sottolinea il governatore regionale Renato Schifani a margine del convegno Digital Connectivity and Mediterranean al Palermo Marina Yachting. “Rivendico questa scelta, che ha condiviso il plauso di parte dell’opposizione, questo mi incoraggia: Faraoni avrà un compito importante da svolgere, ma già faceva il suo con autorevolezza e consapevolezza all’Asp Palermo da sette anni. Ho puntato su una figura di qualità, garanzia e conoscenza della materia”.

