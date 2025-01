Tragedia Giuliano-Dalmata, Rocca “Per noi c’è consapevolezza politica”

ROMA (ITALPRESS) – “Per troppo tempo c’è stata un’associazione della tragedia delle comunità giuliano dalmata istriane alfascismo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca rispetto alla considerazione, che ha fatto in conferenza stampa parlando di vittime di serie A e vittime di serie B, spiegando “Qualcosa che doveva essere cancellato e rimosso, mentre, invece sono vittime della guerra esattamente come altre vittime di una ferocia ultranazionalista di Tito. Rispetto alla vicenda giuliano dalmata, sembra che anche su questo ci sia un campionato dei morti che non esiste. C’è da parte nostra la consapevolezza politica”.

