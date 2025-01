Urso “Ho parlato con Schifani di Termini, Etna valley e Priolo”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ho incontrato Schifani, con cui ho sviluppato una piena collaborazione da inizio legislatura, per fare il punto su alcuni dossier di politica industriale in Sicilia. Tra pochi giorni saremo insieme a Termini Imerese per presentare il nuovo piano di sviluppo logistico, che nasce sulle ceneri di quello che era un grande stabilimento automobilistico: sarà il simbolo della svolta industriale di questo paese”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine del convegno Digital Connectivity and Mediterranean al Palermo Marina Yachting. “Abbiamo tenuto il punto anche sullo sviluppo dell’Etna Valley e sui grandi progetti che consentiranno alla Sicilia di essere all’avanguardia nella produzione delle tecnologie che servono la duplice transizione, digitale e ambientale: in più abbiamo fatto il punto sul polo di Priolo, in riferimento alla riconversione industriale degli stabilimenti di Versalis”, continua Urso. xd8/vbo/gtr

© Riproduzione riservata