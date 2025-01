Agricoltura, Italia prima in Europa per valore aggiunto

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2024 aumentano la produzione e il valore aggiunto dell’agricoltura, secondo quanto rileva l’Istat. Le stime per il 2024 hanno evidenziato un incremento dell’1,4% dei volumi dei beni prodotti dal settore e una crescita dello 0,8% dei relativi prezzi di vendita. L’Italia è il Paese con il più alto valore aggiunto agricolo nell’Unione Europea.

Annata favorevole per frutta, ortaggi freschi e vino. Il Belpaese, alla leadership nella produzione vitivinicola, ha aggiunto quella nella produzione di ortaggi. In flessione invece cereali, olio d’oliva e foraggi. In aumento i prezzi dei prodotti delle coltivazioni, mentre sono calati quelli del comparto zootecnico. Significativa anche la diminuzione dei prezzi dei beni e servizi impiegati nel settore. Il calo dell’input di lavoro impiegato nel settore agricolo è risultato più significativo rispetto alla media degli altri Paesi Ue.

I volumi prodotti aumentano soprattutto nelle coltivazioni e nel comparto zootecnico, in calo invece le attività dei servizi agricoli.

gsl

