La Salute Vien Mangiando – Pollo al curry con funghi champignon

ROMA (ITALPRESS) – Nella nuova puntata di La Salute Vien Mangiando, Rosanna Lambertucci presenta una ricetta semplice e salutare, ideale per chi cerca un piatto leggero ma ricco di gusto. Petto di pollo, funghi champignon, curry, aglio e olio, sono gli ingredienti di questo piatto in perfetto equilibrio tra sapori e leggerezza. Un piatto adatto a ogni occasione, che unisce tradizione e un tocco esotico grazie all’uso del curry. Una proposta pensata per chi vuole mantenersi in forma senza rinunciare al piacere della buona tavola.

sat/mrv

