La data ufficiale di inizio lavori in largo Moreni ancora non c’è, ma con l’avvio di allestimento del cantiere da lunedì scorso iniziano i primi provvedimenti sulla viabilità ne comparto sud cittadino. E’ l’azienda del trasporto pubblico emiliano Seta, che svolge collegamenti quotidiani tra Cremona e Piacenza con due linee, la E57 e la E59, a muoversi per prima, spostando le fermate da via Massarotti a via Trebbia, all’altezza del ponte sul Morbasco.

In pratica per i bus che arrivano dal piacentino nulla cambia, mentre nella direzione opposta (verso Piacenza), una volta giunti dalla stazione all’incrocio via Massarotti – via Trebbia, i mezzi imboccano quest’ultima strada dove è stata posta la fermata provvisoria.

Il tragitto prosegue poi verso via Eridano, Largo Moreni e da qui il ponte sul Po. Le corse “dirette” della linea E57 (solo in direzione Cremona) percorrono viale Po, via Massarotti, via Ghinaglia; nel senso opposto di marcia il percorso rimane regolare. “Con il progredire dei lavori – avverte la società emiliana – in largo Moreni le linee E57-E59 manterranno la deviazione iniziale, mentre le corse “dirette” della linea E57 riprenderanno a percorrere il loro regolare tragitto”.

