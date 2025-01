Medio Oriente, Tajani “Incoraggiamo le parti a fare ancora di più”

MILANO (ITALPRESS) – “Stiamo sostenendo il cessate il fuoco: sono stato lunedì in Israele e Palestina proprio per incoraggiare le due parti ad andare avanti verso il secondo passaggio del cessate il fuoco per poi arrivare al terzo e poi a una pace duratura. La liberazione degli ostaggi va nella giusta direzione che ci porta a essere moderatamente ottimisti: è un cessate il fuoco fragile vediamo quello che sta succedendo in Cisgiordania, ma l’Italia incoraggia le due parti a fare ancora di più”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di un evento organizzato a Milano da Forza Italia.

xh7/fsc/mrv

© Riproduzione riservata