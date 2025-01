Patuelli “Le banche si rafforzano, no comment su Banca Mps”

MILANO (ITALPRESS) – “Il mondo bancario italiano non è certamente più da tempo quello della foresta pietrificata. È stato molto rinnovato e ristrutturato. C’è una grande spinta al rafforzamento delle banche che sono tutte in competizione fra di loro”, ha detto il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, a margine di un evento organizzato a Milano da Forza Italia. Poi, sull’offerta di Mps su Mediobanca, ha aggiunto: “Io faccio il presidente dell’Abi, quindi non debbo e non posso esprimere alcuna valutazione in proposito”.

