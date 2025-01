Imprese, nel 2024 aperture in crescita ma chiusure accelerano

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2024 l’anagrafe delle imprese italiane ha registrato un saldo positivo di 6.856 aziende, tra aperture e chiusure. Le cessazioni sono state 285.979 a fronte di 322.835 iscrizioni , con un tasso di crescita dello 0,62%. Tuttavia il 2024 si caratterizza anche per uno dei tassi di natalità più contenuti degli ultimi 20 anni. Peggio è stato fatto solo durante il Covid. In 478 Comuni inoltre non sono nate nuove aziende contro i 374 di dieci anni prima e i 212 del 2004. Si riduce anche la base imprenditoriale di alcuni settori cardine della nostra economia, come il commercio, l’agricoltura e il manifatturiero. Positiva invece la crescita di diversi comparti dei servizi, a partire dalle Attività professionali scientifiche e tecniche. I dati sono contenuti in Movimprese, e sono stati elaborati da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle imprese delle Camere di commercio.

