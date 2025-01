Mattarella depone una candela ad Auschwitz per le vittime della Shoah

ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa, dopo quasi 2 ore e mezza, la cerimonia per l’80mo anniversario dalla liberazione di Auschwitz, alla quale hanno preso parte le delegazioni di oltre 50 Paesi: presente per l’Italia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nessuna figura politica ha preso la parola ma tutti quanti, compreso il capo dello Stato, dopo la testimonianza dei superstiti, a turno hanno deposto una candela in onore delle vittime di Auschwitz.

ads/gtr

© Riproduzione riservata