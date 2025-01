Meloni “Si apre fase nuova nella cooperazione con l’Arabia Saudita”

AL ULA (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – “C’è un focus del governo italiano, che va avanti ormai da oltre due anni, particolarmente incentrato sul Mediterraneo allargato” dove “le nazioni del Golfo assumono una centralità strategica. L’Arabia Saudita è un attore di primo piano, quindi questa visita era molto importante”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine della visita ufficiale in Arabia Saudita.“Non si tratta semplicemente di visite di cortesia: sono occasioni che ci consentono di lavorare per risultati concreti per l’Italia. Nello specifico la scelta qui in Arabia Saudita è stata quella di elevare il livello della nostra collaborazione al partenariato strategico”, ha spiegato.

sat/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)