ROMA (ITALPRESS) – “La memoria è vita”. La scrittrice Edith Bruck, sopravvissuta ad Auschwitz, apre il cassetto dei ricordi in un video pubblicato sui social dalla Polizia di Stato. Una vita dedicata ai giovani e alla trasmissione della memoria come monito e cura per un Paese più giusto.

sat/gsl (Fonte video: Polizia di Stato)