Editoria, accordo Italpress-ATA. Cucci “Grande gioia”

TIRANA (ITALPRESS) – “Quando vedo nascere un’iniziativa nel nostro mondo, il mondo giornalistico, mi si allarga il cuore. Mentre da una parte si tenta di chiudere, ci sono ancora i coraggiosi che riescono ad aprire: e questo per un ‘vecchio’ giornalista è una gioia. Che sia in Albania è doppiamente gioia, perchè pare che io sia di origine albanese…”. Lo ha detto Italo Cucci, direttore editoriale dell’Italpress, in occasione della firma a Tirana, alla presenza dell’Ambasciatore Italiano Marco Alberti, di un accordo di collaborazione fra l’ATA, l’agenzia di stampa di Stato dell’Albania, e l’agenzia Italpress.

