Iniziati oggi in largo Moreni i lavori propedeutici al ridisegno della rotonda, una delle ultime opere pubbliche previste nell’ambito degli interventi Pnrr per il comparto sud cittadino. Ruspe al lavoro quindi per la demolizione dello spartitraffico da e per via Eridano, un cantiere che per il momento non sta creando particolari problemi alla viabilità. Intenzione dell’amminstrazione comunale è di impattare solo marginalmente e tra le modifiche introdotte per agevolare il traffico, c’è anche lo spostamento del tragitto dei bus per Piacenza che, provenendo dalla stazione, passeranno da via Trebbia per raggiungere il ponte anziché da via Massarotti – Viale Po.

Per questo particolare intervento i lavori ammontano a 1.400.000 euro e il termine è previsto nella prima metà del mese di agosto. L’intervento prevede una modifica geometrica dell’area per ottenere una rotatoria con isola centrale a forma circolare e un anello a sezione costante in larghezza.

Terminata la fase propedeutica, l’avvio vero e proprio dei lavori che comporterà inevitabilmente alcune modifiche all’attuale assetto viabilistico. Per quanto riguarda largo Moreni, il transito non verrà mai interrotto, sia in ingresso che in uscita dalla città, sono però previste alcune deviazioni, indispensabili per la realizzazione delle opere come da progetto, e tali da consentire la circolazione nella zona circostante.

