Lazio, Rocca “Flessibilità su fondi Ue, sono ottimista”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il problema della flessibilità è un tema serio, bisogna rendersi conto delle sfide a livello locale e regionale” e per questo “dobbiamo affrontare un dialogo che presuppone l’ascolto reciproco. Comprendo che i Commissari hanno la responsabilità di una spesa che produca risultati, ma proprio” per ottenere ciò “serve maggiore flessibilità. Ogni Regione ha le sue sfide, ha dinamiche diverse, conformazione dei territori diversi, storie diverse; è quindi importante che vi siano regole che possano adattarsi alle sfide, ai problemi e al punto di partenza che non sarà mai lo stesso di ciascun territorio”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso di un punto stampa a Bruxelles, nel ribadire come il dialogo sia “necessario” per delle regole “adattabili alle differenze. Sono ottimista – assicura -, inizia un percorso che sono sicuro porterà all’ascolto. Credo sia una necessità comune, credo bipartisan perché non parliamo di una visione politica o ideologizzata, parliamo di qualcosa che dobbiamo calare nei territori in maniera concreta”.(ITALPRESS)

